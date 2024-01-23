الخطيب يهدي المدير العام للتنمية السياحية بعجمان درع وعلم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، صباح اليوم على استقبال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له، الذي حرص اليوم على زيارة مقر بعثة النادي الأهلي بعجمان.

ووجه الخطيب الشكر لمدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له على زيارته لمقر بعثة الفريق وحرصه على الترحيب بالنادي الأهلي في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وفي ختام الزيارة حرص محمود الخطيب على إهداء محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان درع وعلم الأهلي، والذي بدوره أهدى للكابتن الخطيب درع التنمية السياحية.

ويتواجد الخطيب بمعسكر الفريق للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وسير المعسكر وذلك بعد أيام قليلة من استلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.