رغم التأهل لدور الـ16.. رقم سلبي لمنتخب مصر في كأس أمم افريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب المصري في الوصول إلى دور الـ16 من بطولة كأس امم افريقيا 2023 وهي التي تقام في كوت ديفوار وذلك بالتعادل مع الرأس الاخضر 2-2 مستفيدًا من تعثر منافسه المباشر المنتخب الغاني بالتعادل مع موزمبيق بنفس النتيجة.

رقم سلبي لمنتخب مصر في كأس أمم افريقيا 2023

وعلى الرغم من الوصول للدور ثمن النهائي حقق المنتخب المصري رقمًا سلبيًا تمثل في إستقبال 6 اهداف في دور المجموعات على الرغم من إنه لم يلعب سوى 3 مباريات فقط.

ولم يسبق للمنتخب المصري أن تلقى 6 اهداف في دور المجموعات سوى في نسخة واحدة تلك التي اقيمت في الجزائر عام 1990.

وخلال تلك النسخة لعب الفراعنة البطولة بالصف الثاني وذلك بسبب القرار الصادر من المدير الفني الراحل للمنتخب المصري الكابتن محمود الجوهري الذي فضل اراحة العناصر الاساسية استعدادًا لخوض المونديال الذي لعب في نفس العام.

وجاءت نتائج الفراعنة في دور المجموعات لتلك النسخة وفق ما يلي:-