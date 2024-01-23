نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غيابات منتخب مصر في مواجهة دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضربت لعنة الإصابات صفوف منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار 2024.

غيابات منتخب مصر في مواجهة دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل بهدفين مقابل هدفين أمام منتخب الرأس الأخضر في مباراة أمس واحتلاله المركز الثاني.

وسوف يواجه منتخب مصر وصيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا، بالإضافة إلى منتخب تنزانيا.

ويغيب عن المنتخب الوطني في مباراة دور الستة عشر النجم محمد صلاح بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية في مباراة غانا الماضية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الحارس محمد الشناوي بعد تعرضه للإصابة في الكتف في مباراة أمس أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

