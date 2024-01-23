نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023 وموعد المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل المنتخب المصري في الوصول إلى دور الـ16 في بطولة كأس امم افريقيا 2023 وهي التي تقام في كوت ديفوار، بعد التعادل مع الرأس الاخضر 2-2 مستفيدًا من تعثر منافسه المباشر المنتخب الغاني بالتعادل مع موزمبيق بنفس النتيجة.

وصعد المنتخب الوطني للدور ثمن النهائي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط.

منافس منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023 وموعد المباراة

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، الاحد الموافق الـ28 من شهر يناير الجاري، أمام ثاني المجموعة السادسة.

وسيكون منافس مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، أحد فرق المغرب، الكونغو، زامبيا وتنزانيا.