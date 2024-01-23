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أحمد جودة - القاهرة -

أدلى المدافع أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني بتصريحات نارية عقب تأهل منتخب مصر إلى الدور الستة عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا 2024.

تصريح ناري من أحمد حجازي عقب تأهل مصر إلى الدور الـ 16 من أمم إفريقيا

واستطاع المنتخب الوطني التأهل إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر في مباراة أمس واحتلاله المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتحدث حجازي في تصريحات له قائلا:" هناك حزن بسبب النتائج في دور المجموعات، نشعر إننا مقصرون ونحاول إصلاح ذلك، للأسف لا نقدر على تقديم الأداء المعهود إلا تحت الضغط وهذا لن يساعدنا في المباريات القادمة".

وتابع:" يجب علينا التحسن ذهنيًا، اوقات كثير ما نلعب بشكل جيد الا إذا كنا مضغوطين، لازم نتحسن كثير وتكون لدينا ردة فعل كويسه في الأدوار المقبلة".

ويلتقي منتخب مصر مع صيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا في الدور الـ 16 من أمم إفريقيا.

