نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في الهجوم.. مارسيل كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاخدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على ملامح تشكيل الأهلي أمام الأخدود السعودي، في اللقاء الودي الذي من المقرر له أن يجمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء.

ويلتقى الأهلي مع نظيره فريق الاخدود السعودي في أولى مبارياته الودية في المعسكر المقام بالإمارات في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب اتحاد كلباء.



وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام الأخدود السعودي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ورامي ربيعة، ومعتز محمد، وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وأنتوني موديست.

وجدير بالذكر أن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كان قد أعلن خوض الفريق مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

