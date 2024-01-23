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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موافقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي النصر السعودي في الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد رحب بفكرة انتقال النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب الفريق إلى نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل لاعبه إلى النصر السعودي

ويهتم نادي النصر بشكل جدي بالتعاقد مع كاسيميرو من أجل مرافقة زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو في النادي السعودي.

وشارك الدولي البرازيلي كاسيميرو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ الانضمام إليه من نادي ريال مدريد في 63 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 11 هدف وصنع 7 آخرين.

