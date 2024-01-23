الرياضة

عاجل.. ماذا حدث بين مارسيل كولر وأنتوني موديست قبل مباراة الأهلي والأخدود؟

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أحمد جودة - القاهرة -  

يسعى مارسيل كولر مدرب الأهلي، في تجهيز جميع لاعبي ونجوم الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه المارد الأحمر في دولة الإمارات خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويخطط كولر لتجهيز جميع اللاعبين الغير مشاركين مع منتخبات بلادهم، لمواصلة المنافسة على البطولات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.


- تفاصيل جلسة كولر وموديست

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الفرنسي موديست مهاجم الأهلي قبل مواجهة الأخدود السعودي الودية المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وكانت أسباب تلك الجلسة، مناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم، ضمن المعسكر التحضيري والذي سيكون موديست في قيادة هجوم الفريق.

على جانب آخر، حسم المدرب السويسري مؤخرا، موقفه النهائي من رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صلاح محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد خروج اللاعب من حساباته نهائيا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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