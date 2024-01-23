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أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، بعض النصائح لمنتخب مصر قبل المواجهة المنتظرة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، مؤكدًا على أن المنتخب لديه لاعبين كبار.

3 نصائح من شوبير لمنتخب مصر قبل المباراة المقبلة بأمم إفريقيا



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: " يجب تعديل دفاع المنتخب، حيث أننا نحتاج إلى ثبات التشكيل، لتخطي المرحلة المقبلة".

وتابع: "أعجبني حديث أحمد حجازي عقب اللقاء وكأنه كان يبكي، عندما قال "عندنا حاجة غلط عايزة تتظبط".

وتابع: "الناس لديها بعض الخوف لكن من وجهة نظري افرح، انت تأهلت وفي المركز الثاني لم تخسر".

وأكمل: "غينيا الاستوائية فازت كوت ديفوار منظم البطولة برباعية نظيفة، والمغرب تعادلت مع الكونغو، وتونس خسرت أمام ناميبيا هناك مفاجآت كثيرة في عالم كرة القدم".

واستطرد: "في بطولة كأس أمم 2019، في مصر تأهلنا في صدارة المجموعة، وخسرنا من جنوب إفريقيا، أنصح فيتوريا بأنها مش كل مرة هتسلم الجرة".

واختتم مشيدًا بنجم المنتخب زيزو: "زيزو بذل قصارى جهده ولم يُقصّر أمس وكذلك فتوح أيضًا، ولكن محمد حمدي لديه حساسية المباريات، لذلك أجاد بشكل أكبر".