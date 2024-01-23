الرياضة

3 نصائح من شوبير لمنتخب مصر قبل المباراة المقبلة بأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

وجه الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، بعض النصائح لمنتخب مصر قبل المواجهة المنتظرة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، مؤكدًا على أن المنتخب لديه لاعبين كبار. 

3 نصائح من شوبير لمنتخب مصر قبل المباراة المقبلة بأمم إفريقيا


وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: " يجب تعديل دفاع المنتخب، حيث أننا نحتاج إلى ثبات التشكيل، لتخطي المرحلة المقبلة".

وتابع: "أعجبني حديث أحمد حجازي عقب اللقاء وكأنه كان يبكي، عندما قال "عندنا حاجة غلط عايزة تتظبط". 

وتابع: "الناس لديها بعض الخوف لكن من وجهة نظري افرح، انت تأهلت وفي المركز الثاني لم تخسر".

وأكمل: "غينيا الاستوائية فازت  كوت ديفوار منظم البطولة برباعية نظيفة، والمغرب تعادلت مع الكونغو، وتونس خسرت أمام ناميبيا هناك مفاجآت كثيرة في عالم كرة القدم".

واستطرد: "في بطولة كأس أمم 2019، في مصر تأهلنا في صدارة المجموعة، وخسرنا من جنوب إفريقيا، أنصح فيتوريا بأنها مش كل مرة هتسلم الجرة".

واختتم مشيدًا بنجم المنتخب زيزو: "زيزو بذل قصارى جهده ولم يُقصّر أمس وكذلك فتوح أيضًا، ولكن محمد حمدي لديه حساسية المباريات، لذلك أجاد بشكل أكبر".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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