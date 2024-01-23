نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف وتأكد غيابه عن الادوار القادمة من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر،بخلع فى الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف

و قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

يسعى روي فيتوريا تجهيز محمد أبو جبل ليكون بديًلا لمحمد الشناوي في مباراة دور 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.