نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتواصل مع نجم منتتخب مصر للإطمئنان عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هاتفيا مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك للإطمئنان على إصابته الذي تعرض لها في مباراة مصر وكاب فيردي، التي أقيمت أمس الاثنين.

وابدى الخطيب خلال اتصاله الهاتفي مع الشناوي ثقته الكاملة له في عودته بقوة للتدريبات من أجل حماية عرين المنتخب في دور ال 16.

ولكن اثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر،بخلع فى الكتف، واكدت أنه يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبناء على ذلك تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المباراة الودية ضد نظيره فريق الأخدود السعودي، والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

