نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود السعودي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود السعودي فى المباراة الودية التي تقام على ملعب اتحاد كلباء فى إمارة عجمان بالإمارات.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.



ويجلس على دكة البدلاء كل من رامى ربيعة، حسين الشحات، كريستو، محد مجدى أفشة، وسام أبو على، مصطفى مخلوف، أحمد عابدين، عبد الجواد عبد الرحمن، اسلام عبد الله، يوسف عبد الحفيظ، أحمد طعيمة، حازم جمال..

