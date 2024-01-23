الرياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود السعودي وديًا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لمواجهة الأخدود السعودي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود السعودي فى المباراة الودية التي تقام على ملعب اتحاد كلباء فى إمارة عجمان بالإمارات.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 
خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة. 
خط الوسط: مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر. 
خط الهجوم: أنتوني موديست. 


ويجلس على دكة البدلاء كل من رامى ربيعة، حسين الشحات، كريستو، محد مجدى أفشة، وسام أبو على، مصطفى مخلوف، أحمد عابدين، عبد الجواد عبد الرحمن، اسلام عبد الله، يوسف عبد الحفيظ، أحمد طعيمة، حازم جمال..
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا