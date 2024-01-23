نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتخذ خطوة أخيرة في تجديد تعاقد هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مسؤولو النادي الأهلي، بإنهاء مفاوضات تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من أجل الإستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتخذ خطوة أخيرة في تجديد تعاقد هذا اللاعب

ويتجدد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسمين؛ على أن يكون الإعلان قريبا.

وتم الاتفاق مع عمرو السولية علي تجديد عقده الذي من المقرر له أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لمدة موسمين بعد مفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المباراة الودية ضد نظيره فريق الأخدود السعودي، والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وأوضح كولر موقفه من استعادة محمد شكري لصفوف الفريق، حيث أنه لم يطلب حتى الأن تأجيل حسم مستقبله، بالرغم من إنه يبقي خارج الحسابات، واستكفى بثنائي الأحمر.



واستكفى كولر بالعناصر الأساسية لفريق الأهلي، ويسعى لتجديد عقد علي معلول، ليكون بجوار كريم الدبيس، حيث أنه يرى أن الثنائي يكفي في هذه الجبهة، وفي حال وجود رغبة لتدعيم هذا المركز سيفكر بضم لاعب أخر غير محمد شكري لإنه خارج حساباته.