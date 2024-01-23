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أحمد جودة - القاهرة -



وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك وذلك لحضور مباراة الفريق أمام أم صلال القطري غدا الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية بالمقامة بأبوظبي.

حسام المندوة يصل الإمارات لحضور مباراة الزمالك وام صلال ببطولة الوحدة الودية

و كان الزمالك قد خسر من فريق الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف فيما خسر أم صلال القطري من الاتفاق السعودي بركلات الترجيح.

وقد أعلن حازم فتوح رئيس الشركة للبطولة أن كأس البطولة مطلي بالذهب والفضة ومصمم بالشكل الخاص الذي يليق بتاريخ وعراقة الأندية المشاركة.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.