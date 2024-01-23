نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحسم موقفه من ضم الظهير الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأمر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاستكفاء بثنائي الأحمر، ووضح موقفة من إمكانية عودة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، لصفوفه، خلال الفترة الحالية.

الأهلي يتراجع عن شكري ويستكفي بمعلول والدبيس



وأوضح كولر موقفه من استعادة محمد شكري لصفوف الفريق، حيث أنه لم يطلب حتى الأن تأجيل حسم مستقبله، بالرغم من إنه يبقي خارج الحسابات، واستكفى بثنائي الأحمر.



واستكفى كولر بالعناصر الأساسية لفريق الأهلي، ويسعى لتجديد عقد علي معلول، ليكون بجوار كريم الدبيس، حيث أنه يرى أن الثنائي يكفي في هذه الجبهة، وفي حال وجود رغبة لتدعيم هذا المركز سيفكر بضم لاعب أخر غير محمد شكري لإنه اصبح خارج حساباته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المباراة الودية ضد نظيره فريق الأخدود السعودي، والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

