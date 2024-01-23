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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب جامبيا مساء اليوم الثلاثاء والموافق 23 من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا.

موعد مباراة جامبيا ضد الكاميرون اليوم الثلاثاء في أمم إفريقيا والقناة الناقلة

ومن المنتظر أن تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في أمم إفريقيا بنقطة واحدة، فيما يتواجد منتخب جامبيا في المركز الرابع دون نقاط.

وكان منتخب الكاميرون قد تلقى خسارة مدوية أمام نظيره منتخب السنغال في الجولة الماضية من دور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباراة منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب جامبيا مساء اليوم الثلاثاء في أمم إفريقيا.

