تفاصيل جديدة في إصابة محمد الشناوي وموقفه من السفر بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي"، مدى خطورة الإصابة التى تعرض لها حارس مرمى المنتخب المصري، والنادي الأهلي، محمد الشناوي، في مباراة أمس الاثنين أمام كاب فيردي.

وأشار المصدر إلى أن الشناوي يحتاج حاليا لتدخل جراحي عاجل، وبدأ التنسيق حول إجراء الجراحة في مصر أو خارجها لكنه لن يستمر في كوت ديفوار.

تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هاتفيا مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك للإطمئنان على إصابته الذي تعرض لها في مباراة مصر وكاب فيردي، التي أقيمت أمس الاثنين.

تفاصيل جديدة في إصابة الشناوي وموقفه من السفر بالخارج

وابدى الخطيب خلال اتصاله الهاتفي مع الشناوي ثقته الكاملة له في عودته بقوة خلال الفترة القادمة والتعالي سريعا.

واثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر،بخلع فى الكتف، واكدت أنه يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبناء على ذلك تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

