نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (1 - 0) المنتخب السوري يحصد هدفًا واحدًا بشباك نظيفة أمام نظيره الهندي كأس أمم آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز المنتخب السورى هدفًا في شباك المنتخب الهندي، خلال مباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، خلال لقاءات كأس أمم آسيا.

تحضيرات الجماهير

بدأ اليوم بتحضيرات الجماهير، حيث توافد عشاق اللعبة من مختلف الأماكن ليكونوا شاهدين على هذا اللقاء المثير. تتزين الشوارع بأعلام وشعارات المنتخبين، ويكون التحدث عن المباراة المنتظرة محور الحديث بين الأصدقاء والعائلة.

القنوات الناقلة لمبارة سوريا والهند اليوم

سيتم نقل المباراة عبر عدة قنوات بما في ذلك قناة SSC في السعودية، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات، وقناة بي إن سبورت.

قناة SSC وقنوات أخرى

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

موعد مبارة سوريا والهند اليوم

ستقام المباراة بين سوريا والهند في ملعب "البيت" في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة الآسيوية.