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أحمد جودة - القاهرة - تأكد استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، من نهائيات كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

استبعاد نجم منتخب مصر من أمم إفريقيا

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة خلال مواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر إصابته بخلع في الكتف بعد إصابته في مباراة الفراعنة وكاب فيردي، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واشتكى الحارس الدولي من آلام قوية في الكتف خلال مباراة كاب فيردي، حيث أكدت الفحوصات أنه قد يحتاج إلى تدخل جراحي بنسبة كبيرة.

ومن المنتظر أن يخضع الحارس الدولي، لجراحة عاجلة في الكتف والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، وبالتالي غيابه حتى نهاية البطولة.