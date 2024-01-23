نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل كأس السوبر السعودي لأجل غير مسمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي والتي كانت مقررة خلال الفترة من 27 فبراير (شباط) إلى أول مارس (آذار) المقبلين لأجل غير مسمى.

وجاء في بيان لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي: "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، تغيير موعد بطولة كأس السوبر المحلي، بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي للعبة على روزنامة دوري أبطال آسيا".

وتابع "جاء قرار لجنة المسابقات، على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد الذهاب والإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين".

أوضح البيان "تعمل لجنة المسابقات حاليا مع الأطراف ذات العلاقة، على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة، طبقا لمتغيرات الروزنامة القارية، على أن يتم إعلانه فور اعتماده".

وتأهلت أندية الاتحاد والنصر، البطل والوصيف في مسابقة دوري روشن للمحترفين، والهلال والوحدة، البطل والوصيف في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى كأس السوبر السعودي.

وكان من المقرر أن يلاقي اتحاد جدة، حامل لقب كأس السوبر، نظيره الوحدة، في الدور نصف النهائي، فيما سيواجه الهلال نظيره النصر.