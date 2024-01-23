نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مشجع درجة ثالثة إلى وزير الشباب والرياضة.. معلومات لا تعرفها عن العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد مفارقته الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض في المستشفى خلال الفترة الماضية.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، خلال فترة تواجده في مقر المبني الاجتماعي بالنادي الأهلي، في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يجري نقله إلى أحد المستشفيات داخل القاهرة.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مشوار العامري فاروق من مشجع درجة ثالثة للأهلي حتى وصل لمنصب وزير الشباب والرياضة ثم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاهلي.

العامري فاروق يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

شغل منصب الأمين العام للرابطة المدارس الخاصة (APS) في مصر.

عين وزيرا للدولة لشؤون الرياضة في 2 أغسطس 2012.

كان أحد الوزراء المستقلين في وزارة هشام قنديل.

بعد فترة وجيزة من تعيينه، قام بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين مجلس إدارة جديد لتشغيل الاتحاد.

