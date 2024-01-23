نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحظات الأخيرة في حياة العامري فاروق.. 3 مشاهد لا تنسى لنائب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض في المستشفى خلال الفترة الماضية.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، خلال فترة تواجده في مقر المبني الاجتماعي بالنادي الأهلي، في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يجري نقله إلى أحد المستشفيات داخل القاهرة.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مشاهد لا تنسى للعامري فاروق الذي تحول من مشجع درجة ثالثة للأهلي حتى وصل لمنصب وزير الشباب والرياضة ثم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاهلي.