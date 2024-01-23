نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإمارات الرسمي أمام إيران في كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو بينتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب إيران بعد قليل بستاد المدينة التعليمية في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة الإمارات وإيران
وتنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وإيران مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي.
تشكيل الإمارات أمام إيران
حراسة المرمى: خالد عيسى
خط الدفاع: خالد، بدر، زايد، الهاشمي.
خط الوسط: ماجد راشد، علي صالح، عبد الله رمضان
خط الهجوم: يحيى، حارب، طحنون الزعابي.
ترتيب مجموعة الإمارات وإيران
1- إيران 6 نقاط
2- الإمارات 4 نقاط
3- فلسطين نقطة
4- هونج كونج دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران
تردد قناة bein sports asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.