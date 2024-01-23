نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإمارات الرسمي أمام إيران في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو بينتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب إيران بعد قليل بستاد المدينة التعليمية في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة الإمارات وإيران

وتنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وإيران مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الإمارات أمام إيران

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد، بدر، زايد، الهاشمي.

خط الوسط: ماجد راشد، علي صالح، عبد الله رمضان

خط الهجوم: يحيى، حارب، طحنون الزعابي.

ترتيب مجموعة الإمارات وإيران

1- إيران 6 نقاط

2- الإمارات 4 نقاط

3- فلسطين نقطة

4- هونج كونج دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران

تردد قناة bein sports asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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