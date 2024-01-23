نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي خالد العامري، شقيق العامري فاروق خبر وفاة نائب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تداولته المواقع خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان خبر وفاة العامري فاروق، قد انتشر خلال الدقائق القليلة الماضية، عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

رد خالد العامري على خبر وفاة شقيقه

وقال خالد العامري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أخي العامري لازال على قيد الحياة".



وتابع شقيقه:" اذا حدث شئ أحنا اخواته أول ناس هتعلن".



وأختتم:" ازاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة، ده حاجة مش بتستخبى".

شقيق العامري فاروق

وكان العامري فاروق قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات محافظة القاهرة.

وأعلن النادي الأهلي تشخيص حالة العامري فاروق، وهي نزيف في المخ وانخفاض ضربات القلب.

وأجري العامري فاروق عدة عمليات جراحية خلال تواجده داخل المستشفى ولكن لم تستقر حالته حتي الآن.