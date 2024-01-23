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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للقرازين والمنصورة وسبورتنج في دورى القسم الثاني

تشهد الجولة الثانية عشر بمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني إقامة مباريات قوية وهامة ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.



المجموعة الخامسة



1- شباب القزازين مع اتحاد نبروه

على ستاد دمياط الجديده يلتقي فريق شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 24 نقطة مع فريق اتحاد نبروه صاحب المركز السادس بقيادة طارق السعيد برصيد16 نقطة.



وحقق فريق اتحاد نبروه الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- المنصورة مع بايونيرز

على ستاد المنصورة يواجه فريق

المنصورة وصيف المجموعة بقيادة

عبد اللطيف الدومانى برصيد 23 نقطة فريق بايونيرز صاحب المركز الرابع بقيادة خالد متولي برصيد 17 نقطة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- مالية كفر الزيات مع كفر الشيخ

يشهد ملعب نادي المالية لقاء بين فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثالث بقيادة منير عقيلة صيد 19 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة محمد السعيد برصيد 16 نقطة.



زحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

4-بنى عبيد مع تلا

على ملعب نادي بنى عبيد يلعب فريق بنى عبيد صاحب المركز السابع بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 13 نقطة مع فريق تلا متذيل المجموعة بقياده كريم علوان برصيد 4 نقاط.



وحقق تلا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

5- صيد المحلة مع سمنود

على ملعب نادي سمنود ولقاء الهروب من النفق المظلم بين فريق صيد المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة خالد الامام برصيد 9 نقاط مع فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 7 نقاط.

حقق فريق بلقاس الفوز بهدف دون رد في اللقاء الأول.

المجموعة السادسة

1- المجد السكندري مع سبورتنج

يشهد ملعب الجيش ببرج العرب لقاء بين فريق المجد السكندري صاحب المركز الثامن بقيادة سمير سعد برصيد 11 نقطة مع فريق سبورتنج متصدر المجموعة بقيادة احمد فاروق برصيد 22 نقطة.



وحقق سبورتنج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- دمنهور مع الحمام

يستضيف نادي مياة البحيرة لقاء صعب بين فريق العاب دمنهور صاحب المركز السادس بقيادة باسم الرجال برصيد 14 نقطة مع فريق الحمام صاحب وصيف المجموعة بقيادةمحمود التركي برصيد 19 نقطة.

حقق فريق دمنهور الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

3- طلائع الاسطول مع دلفى

على ملعب القوات البحرية براس التين يخوض فريق طلائع الاسطول متذيل المجموعة بقياده علاء المنى برصيد 8 نقاط لقاء صعب مع فريق دلفى صاحب المركز الثالث بقيادة جمال السيد برصيد 18 نقطة.



وحقق دلفى الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

4- كوم حمادة مع الهلال الضبعة

على ملعب نادي كوم حمادة يحل فريق كوم حمادة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد نور برصيد 15 نقطة ضيفًا على فريق الهلال الضبعة صاحب المركز الرابع بقيادة على عاشور برصيد 16 نقطة.



وحقق فريق كوم حمادة الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

5- الاوليمبي مع اسكندرية للبترول

على ملعب نادي الاوليمبي يستقبل فريق الاوليمبي صاحب المركز السابع بقيادة احمد سمير برصيد 13 نقطة فريق اسكندرية للبترول صاحب المركز التاسع بقيادة وليد عطيه برصيد 9 نقاط.

