نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يسافر إلى ألمانيا بعد إصابة خلع في الكتف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسافر مساء اليوم الثلاثاء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى احد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وتم التنسيق بين المنتخب والنادي الأهلي لسفر محمد الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم إفريقيا، بسبب الإصابة بخلع في الكتف.

إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف

و قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

يسعى روي فيتوريا تجهيز محمد أبو جبل ليكون بديًلا لمحمد الشناوي في مباراة دور 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.