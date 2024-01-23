وفاة العامري فاروق؟ سر نشر هذا الخبر اليوم

أحمد جودة - القاهرة - نائب رئيس الأهلي بين الحياة والموت

كل بضعة أيام يتصدر لنا معلومة، وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ثم خلال دقائق يتضح لنا التسرع في نشر الخبر وأن الرجل لا يزال على قيد الحياة.

كلاكيت ثالث مرة

انتشر الخبر كالنار في الهشيم اليوم بوفاة وزير الشباب والرياضة السابق، ليتداوله كبار الصحفيين والإعلاميين لثالث مرة في فترة قصيرة ثم يخرج نفس بيان النفي.

نفي متكرر

تعيش أسرة العامري فاروق أوقات عصيبة، بسبب الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي، ولكن خالد العامري شقيقه يخرج كل بضعة أيام بنفس بيان النفي.

وقال: "أخي العامري على قيد الحياة، كيف ينشر خبر وفاته وهي مازال موجودًا بيننا.. لن نخبي الخبر".

رجاء

يا ليت الجميع لا ينشر خبر وفاة العامري فاروق مرة أخرى، إلا بعد إعلان شقيقه بنفسه خبر الوفاة، حتى لا يتكرر الخبر كل ٧٢ ساعة.