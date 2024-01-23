يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وهونغ كونغ في كأس آسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وهونغ كونغ يلا شوت

جولة للتاريخ بين Hong Kong vs Palestine اليوم، مشاهدة مباراة فلسطين وهونغ كونغ يلا شوت بث مباشر الآن في كأس آسيا 2024، سيواصل منتخب فلسطين مشواره في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة في قطر، حين يواجه منتخب هونغ كونغ في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

قدم المنتخب الفلسطيني أداءً بطوليًا في المباراة السابقة أمام الإمارات، حيث نجح في اقتناص نقطة بعد تعادلهما، وهذا الأمر أبقى آمال المنتخب مستمرة في التأهل، بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام إيران بهدف مقابل أربعة أهداف.

من الجانب الآخر، فإن منتخب هونغ كونغ قد تأكد خروجه من البطولة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام الإمارات وإيران، وبالتالي، ستكون المباراة مع منتخب فلسطين مجرد إنهاء لمشاركته في البطولة.

بالتوقيت.. موعد مباراة فلسطين وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2024؟

تجري مساء اليوم الثلاثاء، مشاهدة مباراة فلسطين وهونغ كونغ يلا شوت بث مباشر الموافق 23 يناير الحالي، مباراة منتخب فلسطين الوطني لكرة القدم أمام منتخب هونغ كونغ، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024. ستقام المباراة في ملعب "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل القطري.

بث مباشر مباراة منتخب فلسطين يلا شوت

سيتم انطلاق مباراة فلسطين وهونغ كونغ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المهمة في إطار بطولة كأس آسيا 2024، حيث ستحدد نتيجة المباراة مصير المنتخبين في التأهل للمراحل المقبلة من البطولة.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد هونج كونج في كأس آسيا 2024؟

بخصوص القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة فلسطين هونغ كونغ يوتيوب في كأس آسيا 2024، يتوفر العديد من الشبكات الفضائية التي حصلت على حقوق بث البطولة عبر قنواتها المختلفة.

ومع ذلك، فإن معظم هذه القنوات تقوم بنقل المباريات للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط.

بعض القنوات المفتوحة قد تكون متاحة داخل بعض الدول الخاصة، مثل المملكة العربية السعودية حيث تتبع قناة SSC الرياضية للمملكة.

وبناءً على ذلك، سنقدم للمشاهدين العرب الجدول التالي الذي يتضمن ترددات القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة فلسطين وهونغ كونغ مباشرة اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وهونج كونج:

تردد قناة SSC 1 تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E

التردد: 11169

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

تشكيل منتخب فلسطين اليوم

رامي حمادة

كاميلو سالدانيا - محمد صلاح - ميشيل تيرمانيني - مصعب البطاط

محمود أبو وردة - محمد راشد - عدي خروب - تامر صيام

زيد القنبر - عدي دباغ

تشكيل منتخب هونج كونج اليوم

ياب هونغ فاي

شينيتشي تشان - أوليفر غيربيغ - فاس نونيز - يوي تزي نام

تان تشون لوكم - وو تشان مينغ

سون مينغ هيم - تشان سيو كوان - إيفرتون كامارغو

مات أور

تاريخ مواجهات فلسطين وهونج كونج

تاريخيًا، تواجه منتخبات سوريا والهند في ثماني مناسبات، وغالبًا ما كانت هذه المواجهات ضمن بطولة كأس نهرو. حققت الهند الفوز في ثلاث مواجهات، في حين فازت سوريا في مباراتين فقط، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.



ترتيب مجموعة منتخب فلسطين في كأس آسيا 2024

تتصدر إيران المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا 2024 برصيد 6 نقاط، حيث حققت الفوز على هونغ كونغ بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية.

تأتي بعدها الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في حين يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث بنقطة واحدة، ويحتل هونغ كونغ المركز الرابع دون أي نقاط.



بفضل نقطة التعادل الثمينة التي حصدها منتخب فلسطين في مباراته أمام منتخب الإمارات، يظل لديه آمال قوية في التأهل إلى دور الـ 16 في كأس آسيا 2024. ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب هونغ كونغ المركز الأخير دون أي نقاط.

يدخل المنتخب الفلسطيني مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام هونغ كونغ برغبة قوية في تحقيق الفوز، حيث سيكون الفوز هدفًا رئيسيًا لديه من أجل الحفاظ على آمال التأهل إلى دور الـ 16.

إن الفوز لن يمنح منتخب فلسطين فقط فرصة التأهل للمرحلة المقبلة، بل سيكون أيضًا فوزًا تاريخيًا يحمل في طياته الكثير من الأهمية، حيث سيكون أول انتصار للمنتخب في تاريخ مشاركته في هذه البطولة المرموقة.