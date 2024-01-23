نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معاناة أمة" دموع محمود فايز بعد تأهل سوريا لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهلت سوريا فعليا إلى دور الستة عشر في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها يوم الثلاثاء بفوزها بهدف دون رد على الهند.

أنهى فريق هيكتور كوبر المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط ومن المقرر أن يتأهل إلى الأدوار الإقصائية كواحد من أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.

كان عمر خريبين بطل سوريا، وكان هدفه في الدقيقة 76، وستعود الهند بقيادة إيجور ستيماك إلى أرض الوطن بثلاث هزائم ودون أهداف.

وظهرت دموع مراسل بي ان سبورت وائل برزة ومحمود فايز مترجم المنتخب السوري معًا بعد التأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس آسيا

أستراليا - 7 نقاط

أوزبكستان - 5 نقاط

سوريا - 4 نقاط

الهند - بلا نقاط