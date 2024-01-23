برشلونة يخسر صفقة شتوية

برشلونة يخسر صفقة شتويةخسر برشلونة إحدى الصفقات المميزة، في خط الوسط، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت العديد من التقارير بأن برشلونة حاول التعاقد مع الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، لتعويض خسارة جافي المصاب حتى نهاية الموسم.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "حسمت الصفقة.. كالفين فيليبس إلى وست هام.. اتفق الهامرز على الصفقة مع مانشستر سيتي وأيضا على الشروط الشخصية لعقد اللاعب".

وأضاف: "سيخضع كالفين فيليبس للكشف الطبي مع وست هام غدا الأربعاء".

واختتم: "يتضمن عقد فيليبس مع الهامرز بندا يسمح لوست هام، بشرائه نهائيا في الصيف المقبل".

يذكر أن فيليبس لم يحصل على الكثير من الدقائق للمشاركة مع مانشستر سيتي في الموسمين الماضي والحالي.

