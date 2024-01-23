عاجل.. شقيقة محمد صلاح تنشر 4 صور مثيرة في رد ناري

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أحمد جودة - القاهرة - ردت رباب صلاح شقيقة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول، على الأخبار المتداولة عن ادعاء شقيقها للإصابة بعد تعرضه لها خلال مواجهة غانا، وخرجت عن صمتها بنشر بعض الكلمات النارية.

شقيقة محمد صلاح تنشر 4 صور مثيرة في رد ناري

ونشرت رباب صلاح عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشقيقها تحمل بعض الريأكشنات الحزينة المختلطة أثناء مواجهة منتخب مصر أمس الاثنين ضد نظيره كاب فيردي.

وكتبت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي " انستجرام" قائلة:" دي ملامح واحد بيمثل الإصابة ومش فارق معاه المنتخب ياعيني ".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقد نجح منتخب كاب فيردي بإحراز الهدف الأول له في الشوط الأول في الدقيقة ال 45+1، بأقدام اللاعب جيلسون تافاريس، وثم سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل في الدقيقة ال50 من عمر اللقاء.



وعقب ذلك نجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المصري في الوقت بدل الضائع، ولم يستسلم منتخب كاب فيردي ولكنه سجل هدف التعادل والثاني له في اللقاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر اللقاء.

