ماذا قدم إدير ميليتاو بعد تجديد عقده مع ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد البرازيلي إدير ميليتاو مدافع الفريق الملكي حتى عام 2028.

بيان ريال مدريد بشأن تجديد عقد ميليتاو

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث قال: "اتفق نادي ريال مدريد وميليتاو على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2028".

وتابع البيان: "وصل ميليتاو إلى ريال مدريد في عام 2019 بعمر 21 عامًا، وفي مواسمه الخمسة التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أحد أفضل لاعبي الدفاع في العالم".

أرقام ميليتاو مع ريال مدريد

لعب إدير ميليتاو مع ريال مدريد 143 مباراة، سجل فيها 11 هدفًا، وفاز بـ 9 ألقاب وهم: 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و3 كأس السوبر الإسباني.