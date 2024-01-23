جارية الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا يلا شوت

منافسة أفريقية بين Gambia - Cameroon اليوم، مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الأمم الإفريقية، تطمح منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في مباراته القادمة أمام جامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

Gambia vs Cameroon LIVE Stream

يقدم موقع "دوت الخليج" بثًا مباشرًا لمباراة منتخب الكاميرون ومنتخب جامبيا اليوم الثلاثاء، في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، التي تُقام حاليًا في كوت ديفوار.

يسعى منتخب الكاميرون إلى تغيير مساره الليلة أمام جامبيا بعد الهزيمة أمام السنغال والتعادل مع غينيا في المباراتين السابقتين. وسيتأهل إلى المرحلة التالية في حالة تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط.

ستنطلق مباراة الكاميرون وجامبيا في ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

يحتاج المنتخب الكاميروني إلى تحقيق فوز كبير وتأمين عدد كبير من الأهداف، بالإضافة إلى أنه يجب عليه أن ينتظر فوز المنتخب السنغالي في مباراته أمام غينيا التي تجرى في نفس التوقيت.

هذا الفوز سيساعد المنتخب الكاميروني على التأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني. أما إذا لم يحدث ذلك، فيجب على المنتخب الكاميروني الانتظار حتى نهاية مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التأهل كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

حتى الآن، يحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، تعادل في المباراة الأولى مع منتخب غينيا بنتيجة 1-1، وخسر في المباراة الثانية أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المقابل، يحتل منتخب جامبيا المركز الرابع في المجموعة دون أي نقاط.

بالتوقيت.. ما هو موعد مباراة الكاميرون وجامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

هنا تجد بث مباشر مباراة الكاميرون وجامبيا يلا شوت اليوم يلتقي منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، منافسه منتخب جامبيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بساحل العاج، ويستضيف ملعب "السلام" في مدينة بواكي مجريات لقاء الكاميرون وغامبيا اليوم.

gambia vs cameroon Live Stream

ويأتي موعد مباراة الكاميرون ضد غامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، لتقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد جامبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية؟

لا تبحث عن مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا بث مباشر تويتر اليوم، فتعتبر قنوات بين سبورتس ماكس 2، هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون ضد جامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، والتي تم تخصيصها من قبل الجهات القطرية، لإذاعة بث مباشر مباريات كأس الأمم الإفريقية، للجماهير المشتركين في باقاتها الرياضية داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا إليك عبر الجدول الآتي تردد قناة BeIN Sports MAX 1 لمشاهدة مباراة منتخب الكاميرون وغامبيا مباشر اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وجامبيا اليوم:

تردد قنوات beIN MAXعلى نايل سات تردد قنوات beIN MAX على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وغينيا اليوم؟

سيكون بث مباشر مباراة الكاميرون وجامبيا يوتيوب عبر الإنترنت في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة الكاميرون وجامبيا اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب الكاميرون

في حراسة المرمى: أندريا أونانا

في خط الدفاع: إنزو تشاتو – كريستوفر ووه – تشارلز كاستيليتو – نوهو تولو

في خط الوسط: إيفان نوبا – أندريه أجويسا – أوليفيه كيمين

في الهجوم: فرانك ماجري – مومي نغامالو – جورج نكودو

ثانيًا: تشكيل منتخب غامبيا

في حراسة المرمى: بابوكار جاي

في خط الدفاع: يانكو – جيمس جوميز – عمر كوليي – جاكوب ميندي

في خط الوسط: ساندبيرغ – إبريما داربو – أبلي جالو

في الهجوم: إبريما كولي – أليو فاديرا – موسى بارو

الكاميرون ضد غامبيا.. تاريخ المواجهات

تمت مواجهة المنتخبين في ثلاث مناسبات سابقة، وقد تمكن المنتخب الكاميروني من تحقيق الفوز في جميعها، وهذا يعتبر إشارة إيجابية.

في المرة الأولى التقوا فيها في 6 سبتمبر 2015 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث فاز المنتخب الكاميروني بنتيجة 1-0. وفي المباراة الثانية التي جرت في 3 سبتمبر 2016 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فاز المنتخب الكاميروني بنتيجة 2-0.

وأخيرًا، التقوا في كأس الأمم الإفريقية في 29 يناير 2022، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكاميروني بنتيجة 2-0 أيضًا. هذه النتائج تعطي المنتخب الكاميروني بعض الثقة قبل المواجهة القادمة بين الفريقين.

متى يُشارك فينسينت أبو بكر مع الكاميرون؟

أكد سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، أن فينسنت أبو بكر بدأ في تمارين الركض حول الملعب، ولكنه لا يعتقد أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة جامبيا غدًا.

تقارير صحفية إيفوارية سابقة أشارت إلى أن فينسنت أبو بكر يعاني من صعوبة في المشي ووضع قدمه على الأرض. وقد أبلغ أحد الأشخاص أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع، وأكد غيابه عن مباراة السنغال وجامبيا. وبالتالي، يجب على منتخب الكاميرون الانتظار لحين معرفة مصيرهم في مرحلة خروج المغلوب إذا تأهلوا.

سبق للقائد فينسنت أبو بكر أن غاب عن مباراتي منتخب الكاميرون في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 أمام غينيا والسنغال، بسبب إصابته في فخذه الأيسر خلال التدريبات.

تم الإعلان رسميًا من قبل منتخب الكاميرون قبل بداية البطولة أنه تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي في 13 يناير الماضي، وتبين وجود انفصال عضلي من الدرجة الأولى طفيف، وهي إصابة طفيفة لا تؤثر على مشاركة اللاعب في المنافسة.

تشكيل منتخب الكاميرون الرسمي

مشاهدة مباراة منتخب الكاميرون بث مباشر

تشكيل منتخب جامبيا الرسمي