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أحمد جودة - القاهرة - تألق اللاعب وسام أبو علي المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب مشاركته في المباراة الودية أمام نظيره الأخدود السعودي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وسام أبو علي يتألق في ظهوره الأول مع الأهلي في مواجهة الأخدود السعودي الودية

وانتهت المواجهة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الأخدود السعودي، بفوز الثاني على الأول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم.

ونجح وسام أبو علي الصفقة الجديدة المنضم حديثا لصفوف الأهلي، في صناعة هدف، محقق في شباك الاخدود السعودي، كما أنه استطاع الحصول على ضربة جزاء.

وخسر المارد الأحمر في المباراة الودية الأولى له في معسكره بالإمارات أمام الأخدود السعودي بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب اتحاد كلباء في إمارة الشارقة.

وسجل فريق الاخدود السعودي الهدف الأول له في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل الفريق السعودي الهدف الثاني له، كما قلص محمد الضاوي كريستو، النتيجة وسجل الهدف الأول للاهلي والتعادل.

وحصل لاعبي الأهلي على ركلة جزاء، سجلها رامي ربيعة ولكن الشباك منعته من اكتمال الهدف، وتصدى لها حارس مرمى الاخدود وانتهت المواجهة بحسم الفوز للاخدود على حساب الأهلي.

