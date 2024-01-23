نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الركراكي: تلقيت رسائل تهديد عقب مباراة الكونغو وعلينا ان نعمل لتجاوز مثل هذه الأشياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول عن تلقيه رسائل تهديد عقب مواجهة الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية، والتي شهدت إشتباكات بين لاعبي المنتخبين، ودفعت الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى فتح تحقيق عاجل.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء:' ناسف كثيرا على الأحداث التي شهدتها مباراة الكونغو، وجميع ما حدث أمر غير مقبول وخارج إطار الرياضة، وما تم تداوله بشأني غير صحيح".

وكشف مدرب المغرب عن تلقيه رسائل تهديد، مضيفًا:" تلقيت رسائل تهديد انا وعائلتي، واللاعبين أيضا، وحزين للغاية وأمر مؤسف أن تصل الأمور في كرة القدم إلى تلك المرحلة".

وأكمل:" كنت دائما من أشد المدافعين عن إفريقيا وضد حالات العنصرية، ولا يمكنني أبدا أن أقوم بذلك، لهذا دائما سأدافع عن كرامتي ولا يمكن أن أجعل ذلك يمر مرور الكرام، عندما كنا في كأس العالم كانت القارة الافريقية كاملة ورائنا، وعندما نكون في المسابقات الإفريقية ترى مثل هذه الأمور للأسف، لذلك علينا أن نشتغل جميعا للتقدم وتجاوز مثل هذه الأشياء".

كاف يفتح تحقيقًا بشأن أحداث مباراة المغرب والكونغو

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، فتح تحقيق عاجل، بشأن أحداث مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وأكد كاف في بيان رسمي:" تم فتح تحقيق ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الكونغولي في أعقاب أحداث ما بعد المباراة التي جمعت المنتخبين، لن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر حول هذا الأمر إلى حين اكتمال التحقيق".

وخلال أحداث اللقاء وقعت اشتباكات كبيرة بين لاعبى المنتخبين بالأيدي، البداية كانت مشادة بين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وبين كابتن منتخب الكونغو، ليتطور الامر وتصبح اشتباكات بالايدى بين لاعبى منتخب المغرب ومنتخب الكونغو.

ويستعد المغرب لمواجهة قوية، أمام نظيره زامبيا، في تمام العاشرة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب سان بيدرو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

ويحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة السادسة بالمسابقة القارية، برصيد 4 نقاط، بعدما حققوا الفوز على حساب تنزانيا والتعادل أمام الكونغو الديموقراطية.