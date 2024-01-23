نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تكتسح شباك هونغ كونغ بثلاثية نظيفة في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا كبيرا علي نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، في الجولة الثالثة من كأس آسيا.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة فلسطين ضد هونغ كونغ في كأس آسيا 2024

سيطر منتخب فلسطين على مجريات الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة، حتي افتتح عدي دباغ الهدف الأول في شباك هونغ كونغ في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

أضاف زير القنبر لاعب منتخب فلسطين الهدف الثاني في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك عدي دباغ لاعب منتخب فلسطين الهدف الثالث في شباك هونغ كونغ في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي المباراة بفوز فلسطين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس آسيا

إيران، 9 نقاط

فلسطين، 4 نقاط

الإمارات، 4 نقاط

هونغ كونغ، دون نقاط