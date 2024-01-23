نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة منتخب فلسطين ضد هونغ كونغ في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب فلسطين ضد هونغ كونغ بفوز فلسطين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2023.

أهداف مباراة منتخب فلسطين ضد هونغ كونغ

سجل عدي دباغ مهاجم منتخب فلسطين الهدف الأول في شباك هونغ كونغ في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول من عمر واحداث

أضاف المهاجم زير القنبر لاعب منتخب فلسطين الهدف الثاني في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وسجل عدي دباغ لاعب منتخب فلسطين الهدف الثالث في شباك هونغ كونغ في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي المباراة بفوز فلسطين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

