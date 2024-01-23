نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تتأهل لدور 16 من كأس آسيا رغم الهزيمة من إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات لدور 16 من البطولة الآسيوية رغم الهزيمة من نظيره منتخب إيران بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد المدينة التعليمية في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

الشوط الأول

بدأت مباراة الإمارات وإيران برتم سريع وقوة كبيرة من المنتخبان حتى سجل مهدي طارمي الهدف الأول في الدقيقة 26 بتمريرة لسردار ازمون وعاد علي بهدف ثاني ولكن الغى للتسلل في الدقيقة 33 وانتهى الشوط 1/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الإمارات للتعادل ولكنهم لم ينجحوا لتألق دفاع وحارس إيران واهدر يحيى الغساني ضربة جزاء لهم في الدقيقة 63 وسجل مهدي الطارمي الهدف الثاني في الدقيقة 65 وعاد محمد محبي بالهدف الثالث في الدقيقة 81 ولكن تم الغاؤه واحرز يحيى الهدف الأول للإمارات والتأهل لفريقه وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب مجموعة الإمارات وإيران

1- إيران 9 نقاط

2- الإمارات 4 نقاط

3- فلسطين 4 نقاط

4- هونج كونج دون نقاط

