نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات لدور 16 من البطولة الآسيوية رغم الهزيمة من نظيره منتخب إيران بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد المدينة التعليمية في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

أهداف مباراة الإمارات وإيران

سجل مهدي طارمي الهدف الأول في الدقيقة 26 بتمريرة لسردار ازمون.

وعاد مهدي الطارمي بالهدف الثاني في الدقيقة 65 واحرز يحيى الهدف الأول للإمارات والتأهل لفريقه وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب مجموعة الإمارات وإيران

1- إيران 9 نقاط

2- الإمارات 4 نقاط

3- فلسطين 4 نقاط

4- هونج كونج دون نقاط