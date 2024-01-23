نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على أنجولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الإسبانى خوان كارلوس باستور، على نظيره الأنجولي بنتيجة (37/25)، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات ربع النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال،التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

بتلك النتيجة تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى المربع الذهبى وبطولة العالم القادمة 2025 .

أحداث مباراة مصر وانجولا في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/13 لصالح الفراعنة فى مباراة شهدت تألق إبراهيم المصرى وأحمد عادل و يحيى خالد والحارس محمد على فضلا عن تألق ملحوظ للاعب محمد سند فى الشوط الثانى.

وينتظر المنتخب المصرى الفائز من لقاء تونس وغينيا لمواجهته فى نصف النهائى.

ونجح منتخب اليد بهذه النتيجة فى تحقيق الفوز الرابع على التوالى بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى ظل الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 33/15 بأول مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد وزميله أحمد سيسة و أخيرا على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية.