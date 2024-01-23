نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى كأس الرابطة.



وضمت القائمة كلا من:



حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف.

خط الدفاع: شريف رضا، عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، بركات حجاج، حسام هريدى، محمود وحيد.

خط الوسط: اسلام جابر، دوكو دودو، ابوبكر ليادى، حمدى علاء، ابراهيم جامبو، عمرو قلاوه، أحمد خالد، مصطفى البدرى، لحسن دهدوه، حسين فيصل.

خط الهجوم: ايمانويل إيهوزوز، محمد سعيد، فادى فريد.



ويدخل سموحه المباراة وهو فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ولا بديل أمام سوى الفوز وانتظار نتيجة مباراة فيوتشر وبلديه المحله.



وتأهل الاتحاد السكندرى رسميًا إلى دور الثمانية بعد الفوز على بلديه المحله وفيوتشر وتصدر المجموعة.