بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت

منافسة عربية فريقية بين Mauritania - Algeria اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، سيشهد ملعب السلام مباراة ديربي عربي حاسم في ختام مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2024، حيث سيواجه منتخب الجزائر منتخب موريتانيا.

Mauritanie vs Algérie Live Stream

حتى الآن، يسود الاحباط بسبب أداء منتخب الجزائر، حيث تعادلوا مع أنغولا 1-1 في المباراة الأولى، ثم نجحوا في الحصول على نقطة في اللحظات الأخيرة من مباراتهم ضد بوركينا فاسو بفضل هدف بغداد بونجاح.

الخيار الوحيد المتاح أمام الجزائر هو تحقيق الفوز على موريتانيا للمضي قدمًا إلى دور الـ 16 وتجنب تكرار سيناريو البطولة السابقة في الكاميرون عام 2021. ومع ذلك، فإن هذه مهمة صعبة للغاية بالنسبة لـ "الخضر".

على الرغم من خسارة موريتانيا في المباراتين الأوليين، فإن أداء "المرابطون" كان مميزًا للغاية. لو لم تكن هناك ركلة جزاء مشكوك في صحتها في اللحظات الأخيرة، كان بإمكانهم تحقيق التعادل ضد بوركينا، وكما تعرضوا للحظ سيء أمام أنغولا الذي حرمهم من الحصول على نقطة ثمينة.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

جميعنا في انتظار بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت حيث سيجري منتخب الجزائر لكرة القدم مواجهة هامة أمام منتخب موريتانيا في المباراة المقبلة، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت

تقام المباراة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الحالي، وستكون في التوقيت التالي:

توقيت الجزائر والمغرب وتونس: الساعة 9:00 مساءً.

توقيت مصر: الساعة 10:00 مساءً.

توقيت السعودية: الساعة 11:00 مساءً.

توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: الساعة 12:00 صباحًا.

هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب الجزائر لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16، في حين يسعى منتخب موريتانيا للظهور بأداء قوي وإحراز نتيجة إيجابية.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية؟

تقدم قنوات بي إن سبورت القطرية، بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا تويتر وهي التي تعتبر القنوات الحاضنة لمباراة الجزائر وموريتانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، خدمات بث مباشر للبطولة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يلي نقدم لكم التردد الخاص بقناة بي إن سبورت ماكس 1 لمشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3



كيف أشاهد البث المباشر مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في إفريقيا؟

سيكون البث المباشر لمباراة الجزائر وموريتانيا يوتيوب في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم؟

أُعلن يوم الأحد عن تعيين حكام لمباراة المنتخب الجزائري ضد منتخب موريتانيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. ستُقام هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "السلام" في مدينة بواكي الإيفوارية.

تم تكليف حكم الملعب عمر عبد القادر أرتان من الصومال بإدارة هذه المباراة، وسيتم مساعدته من قِبَل الحكم الكاميروني إلفيس نوبو والحكم الغابوني ديستوغا مارلين.

بالنسبة لتقنية الفيديو، تم تعيين الحكم الغاني دانييل لاريا للقيام بمهامها.

تشكيلة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر

في حراسة المرمى: أنتوني مانديرا.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – كيفن قيطون - ريان أيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب – رامز زروقي– سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

ثانيًا: تشكيل منتخب موريتانيا

حارس المرمى: بابكر نياس.

خط الدفاع: عالي أعبيد - لامين با – نوح محمد العبد

خط الوسط: أوماري غاساما – جاساما فوفانا – بودا محسن – إبراهيما كيتا – بونا عمار.

الهجوم: أبو بكري كويتا – إبنو با.

ماذا يحتاج منتخبي الجزائر وموريتانيا للتأهل في كأس إفريقيا؟

منتخب الجزائر بحاجة ماسة لتحقيق فوز كبير على منتخب موريتانيا، ولا يوجد بديل عن ذلك، من أجل ضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي في بطولة إفريقيا.

بينما لا تزال لدى موريتانيا فرصة للتأهل إلى ثمن النهائي إذا فازت على الجزائر، ولكن يتوقف ذلك على نتائج المجموعات الأخرى. وبالنظر إلى موقعها الحالي، يكون الخيار الوحيد لموريتانيا هو التأهل كواحدة من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

الجزائر ضد موريتانيا.. تاريخ المواجهات

تاريخيًا، يحمل منتخب الجزائر الأفضلية في المواجهات مع منتخب موريتانيا، حيث تجمعهما سبع مباريات سابقة. وفاز المنتخب الجزائري في خمس من تلك المباريات، بينما انتهت المباراتين الأخرتين بالتعادل.

أول لقاء جمع بين المنتخبين كان في عام 1985 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 1986 التي أقيمت في مصر. فازت الجزائر في المباراة الأولى ذهابًا بنتيجة 4-0، وانتهت المباراة الإياب في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعقدت عدة مباريات ودية بين المنتخبين بعد ذلك. في 25 مايو 2013، فازت الجزائر في المباراة الودية الأولى بهدف نظيف. وفي 7 يناير 2017، التقى المنتخبان مرة أخرى في مباراة ودية انتهت بفوز الجزائر بنتيجة 3-1.

ثم جرت المباراة الودية الثالثة بين المنتخبين بعد ثلاثة أيام فقط، في 10 يناير 2017، وانتهت بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 6-0.

تم لعب هذه المباراة خلف أبواب مغلقة ولم يتم بثها تلفزيونيًا، حيث اختار جورج ليكنز، مدرب الجزائر آنذاك، تشكيلة أساسية بعناية قبل خوض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2017.

في 3 يونيو 2021، أقيمت مباراة ودية أخرى بين المنتخبين، وحقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1. وكانت آخر المواجهات بينهم في 14 ديسمبر 2022، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.