نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب فلسطين يصنع التاريخ في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب فلسطين الأول لكرة القدم العديد من الأرقام القياسية، بعد التأهل إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم آسيا.

وتأهل منتخب فلسطين إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس آسيا، بعد الفوز على منتخب هونج كونج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب فلسطين يصنع التاريخ في كأس أمم آسيا 2023

أرقام منتخب فلسطين في نسخة عام 2023 من بطولة كأس آسيا جاءت كالتالي:

لأول مرة يحقق الفوز في كأس أمم آسيا

لأول مرة يسجل ثلاث أهداف في لقاء واحد

لأول مرة يسجل 5 أهداف في البطولة.. 2015 سجل هدف و2019 لم يسجل أي هدف

لأول مرة يحصل على أربعة نقاط.. 2015 لم يحصل على نقاط و2019 حصل على نقطتين فقط

لأول مرة يتخطى دور المجموعات

لأول يخوض لقاء رسمي في الأدوار الاقصائية.