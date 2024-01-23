نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عصام الحضري بعد تأهل منتخب سوريا للدور ال16 في بطولة كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، سعادته لما حققه الفريق لأول مرة في تاريخه، عقب التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس آسيا 2023.

تعليق من عصام الحضري بعد تأهل منتخب سوريا للدور ال16 في بطولة كأس آسيا 2023

وانتهت المواجهة التي جمعت بين المنتخب السوري ضد نظيره الهند، بفوز سوريا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب السوري ضمن أفضل ثلاثة، بعدما حصد 4 نقاط واحتل بها المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وعلق الأسطورة المصرية عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلا: "وما توفيقي إلا بالله، الحمد والشكر لله والفضل لله أولا وأخيرا".

واستكمل: "ألف مبروك تأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ومبارتين شباك نظيفة من اصل ثلاث مباريات".

وأتم التويتة: "ألف مبروك للشعب السوري والجهاز واللاعبين، ونتمنى من الله استمرار التوفيق في القادم.. دعواتكم".

