نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عادل: أهدي هذا الفوز للجمهور المصري.. هدفنا التتويج بلقب البطولة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد عادل لاعب المنتخب المصري الأول لكرة اليد، على تأهل المنتخب إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصد أحمد عادل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في ربع النهائي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة. “37-25“.

وقال أحمد عادل، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: “أشكر جميع لاعبي المنتخب المصري، كما أهدي هذا الفوز للجمهور الذي يقدم لنا الدعم والمساندة والتحفيز طوال منافسات البطولة، كما أن جائزة أفضل لاعب جاءت بمساعدة زملائي في الفريق“.

وأضاف: “منتخب أنجولا قدم أداء جيد ومميز وأتمنى التوفيق لهم في القادم، كما أن المنتخب المصري قدم أداء جيد وبالتأكيد كان هناك بعض الأخطاء ولكن سنعمل على تصحيحها“.

واختتم لاعب المنتخب المصري حديثه قائلًا: “سنبذل قصارى جهدنا وسنركز على مباراة نصف النهائي أمام المنتخب التونسي وسنبدأ الاستعداد والتجهيز الجيد للمباراة لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي ومن ثم التتويج باللقب“.

منتخب مصر إلى بطولة العالم للمرة الثامنة عشر

تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي من بطوله افريقيا، لينافس علي التأهل إلى أولمبياد باريس.

فيما تأهل منتخب الرأس الاخضر إلى بطولة العالم لكره اليد للمرة الثالثة علي التوالي، بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة22/31، وتأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23.