نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود فايز يعلق على واقعة البكاء مع مراسل "بي إن سبورتس" بعد تأهل سوريا إلى دور الـ16 بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمود فايز، المدرب العام لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، على تأهل فريقه إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم آسيا.

اول تعليق من محمود فايز

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوريا في القلب.. ارتباط شغلك بشعب وأهل وضغط وآمال وطموحات في وسط المعاناه والآلم وترسم البسمه ولو دقيقه علي وجوههم".

وتابع: "أهل سوريه وشعبها الطيب الصبور وشوارع دمشق وأصالتها ورجاء الناس بالفوز وآمل جديد في بكره".

وأتم حديثه قائلًا: "شكرًا للاعبين والتأهل التاريخيّ لأول مره في كأس أسيا.. حماس وآمال وطموح وعمل وتاريخ جديد يُكتب بإذن الله".