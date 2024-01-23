نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلوس باستور: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب.. والمنتخب الأنجولي جيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب المصري الأول للرجال لكرة اليد، بعد تأهل المنتخب إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي عقب تحقيق الفوز على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة “37-25“ في المباراة التي أقيمت منذ قليل.

قال كارلوس باستور، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: “أبارك لجميع لاعبي المنتخب المصري على هذا الفوز، كما أن منتخب أنجولا قدم أداء جيد خلال هذه المباراة ومنذ بداية منافسات البطولة، وأقدم التهنئة لهم على هذا الأداء وأتمنى التوفيق لهم في القادم“.

وتابع: “المنتخب المصري قدم أداءًا جيدًا وبالتأكيد هناك بعض الأخطاء التي سنعمل على تصحيحها، فالهدف الأساسي هو الاستمرار في تحقيق الفوز وتقديم أداء أكثر من مميز“.

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري حديثه قائلًا: “تركيزنا بالكامل على المباراة القادمة المتوقعة أمام منتخب تونس في نصف النهائي وسيقومون بالاستعداد جيدًا لهذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النهائي من البطولة“.