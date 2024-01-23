يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت اليوم

جولة الحسم الإفريقي بين Mauritania vs Algeria اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت بث مباشر في كأس الأمم الأفريقية، تحت شعار "أكون أو لا أكون"، يصل منتخبي الجزائر وموريتانيا إلى نهاية مرحلة المجموعات، حيث يركز كل منتخب على الحصول على بطاقة التأهل.

Mauritania vs Algeria live Stream

يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير في المجموعة الرابعة بعد هزيمتين أمام أنغولا وبوركينا فاسو، بينما يحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بنقطتين من تعادلين أمام نفس المنتخبين.

ما زالت هناك فرصة لموريتانيا للتأهل إلى دور الستة عشر إذا نجحت في الفوز على الجزائر، ولكن ذلك يتوقف على نتائج المجموعات الأخرى. الاحتمال الوحيد هو التأهل كواحدة من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

الفريقان يمتلكان نفس الهدف وهو التأهل للدور السادس عشر، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث. وهذا ينبئ عشاق كرة القدم بمباراة مثيرة وممتعة تحمل في طياتها التشويق والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

شاهد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس أمم إفريقيا

توفر لك بوابة دوت الخليج مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت بث مباشر تمكنت مجموعة قنوات بي إن سبورت من الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث ستقوم بنقل جميع المباريات على شاشتها بشكل حصري في جميع أنحاء الوطن العربي، من المحيط الأطلسي إلى الخليج.

Algeria vs Mauritania Live Stream

سيتم بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا على قناة "beIN SPORTS HD 1 MAX"، التي تعد جزءًا من باقة قنوات ماكس الأولى.

تردد قنوات beIN Sports afcon على نايل سات تردد قنوات beIN Sports afcon على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتردد.. ما هي القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ضد موريتانيا؟

تتطلع الجماهير العربية إلى متابعة بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر القنوات المفتوحة المنقلة، حيث ستحدد هذه المباراة مصير محاربي الصحراء في المشاركة المستمرة في البطولة أو الخروج المبكر.

ويأتي ذلك بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.

ولذا، نقدم لجميع المشجعين العرب تردد قناة الجزائرية المفتوحة لنقل المباراة المباشرة اليوم، وذلك في إطار كأس الأمم الإفريقية 2024، وفقًا للجدول التالي.

تردد قناة الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كود التشفير: 1100001100000000

مفتوحة

بالتوقيت المحلي.. متى موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية؟

سيتم إقامة بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا يوتيوب في كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير/كانون الثاني الحالي، وذلك على ملعب السلام.

توقيت مباراة الجزائر ضد موريتانيا:

توقيت الجزائر الساعة التاسعة مساءً توقيت موريتانيا الساعة الثامنة مساءً توقيت مصر الساعة العاشرة مساءً توقيت السعودية الساعة الحادية عشر مساءً توقيت الإمارات الساعة الثانية عشر صباحًا

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم؟

سيكون البث المباشر لمباراة الجزائر وموريتانيا تويتر في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في إفريقيا

تشكيل الجزائر اليوم

حارس مرمى: أنتوني ماندريا

رباعي الدفاع: رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال

ثلاثي الوسط: حسام عوار - نبيل بن طالب - فارس شايبي

مثلث الحجوه: آدم وناس - بغداد بونجاح - رياض محرز

تشكيل موريتانيا اليوم

حارس مرمى: باباكار نياس

رباعي الدفاع: علي عبيد - لامين با - نوح العبد - إبراهيما كيتا

ثلاثي الوسم: محسن بده - غاسوما فوفانا - عمر غاساما

مثلث الهجوم: أبوبكاري كويتا - إبنوا با - سيدي بونا عمار

توقعات كومبيوتر "أوبتا" لنتيجة مباراة الجزائر وموريتانيا

توقعت منصة (أوبتا) العالمية، العملاقة في مجال التحليل الرياضي، نتيجة مباراة الجزائر وموريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2024.

ستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في ملعب "السلام"، وتعتبر جزءًا من مباريات المجموعة الرابعة. ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا لتوقعات منصة (أوبتا) العالمية، يعتبر منتخب الجزائر المرشح الأوفر حظًا للفوز في هذه المباراة، حيث يتوقع أن تصل نسبة فوزهم إلى أكثر من 70%. بينما تم توزيع النسبة المتبقية بين التعادل وفوز موريتانيا.

ماذا قال جمال بلماضي قبل مواجهة الجزائر وموريتانيا؟

في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا، أعرب بلماضي عن رأيه قائلًا: "المنتخب الجزائري الآن يشعر بأنه في حالة أفضل مقارنة بالنسخة السابقة من كأس الأمم. حاليًا لدينا نقطتان بعد مرور جولتين، بينما في عام 2022 كانت لدينا نقطة واحدة فقط".

وأضاف: "نحن في نفس الموقف مع منتخب كوت ديفوار (المستضيف)، حيث لا يزال هناك 22 منتخبًا من أصل 24 لم يتأهلوا بعد".

وتابع: "نحن دائمًا تحت الضغط، ونستعد لخوض مباراة حاسمة بعد وقت قصير من التحضير بعد المباراة السابقة أمام بوركينا فاسو".

وأكمل: "منذ توليت تدريب المنتخب، تعرضنا لخسارة فقط في 5 مباريات خلال 6 سنوات. لدينا القوة النفسية للعودة في النتائج، وهذا ليس مفاجئًا بالنسبة لي، أنا أعرف لاعبي الفريق جيدًا".

وأضاف: "علينا أن نركز فقط على المباراة، عندما تحدث مواقف تحكيمية تؤثر على مجرى المباراة، يجب أن نتحدث عنها".

وختم: "تلقينا 3 أهداف في هذه البطولة تمت مراجعتها باستخدام تقنية الفيديو، ولا يمكننا إلقاء اللوم على الحكام".