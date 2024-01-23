شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مسيرة على الكورنيش احتفالًا بعيد الشرطة

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء لانطلاق المسيرة الشبابية بكافة المديريات على مستوى الجمهورية،احتفالا بعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتى ينفذها قطاع الرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالأسكندرية بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وبدأت المسيره على الكورنيش من سبورتنج إلى منطقة السلسله المواجهة لمكتبه الإسكندرية.

و شارك فى المسيرة ١٠٠٠ شاب وفتاة والطلائع وذوى الهمم وأعضاء الهيئات الشبابيه والرياضية.

تقدم المسيرة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزراة الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضه وقدم طلائع الفن التعبيري استعراضات فنيه في مقدمه المسيره.

وشارك فى المسيرة أيضًا أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية والرياضية،وفرق التطوع والجوالة الأكاديميات والكيانات الشبابية والمتطوعين والعاملين،رافعين أعلام مصر لتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الإحتفالات هذا العام ذات طابع فنى ثقافى رياضى، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشى إنطلق احتفالًا بعيد الشرطة، مشيدة بالدور التاريخى لرجال الشرطة البواسل فى أداء الواجب الوطنى، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وإن هذه الإحتفالات بمثابة رسالة شكرو امتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانا لقدرة المصري، على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.

وأعربت الشريف عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.