عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ميدلزبره في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ميدلزبره، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع نظيره فريق ميدلزبره اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ميدلزبره في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمي: جوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ليفي كوليل - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - تشيلويل.

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - مودريك.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كول بالمر - أرماندو برويا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ميدلزبره في كأس الرابطة

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، وسيتم بث مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره عبر قناة beIN Sports 1HD.